اليونيفيل والوكالات الإنسانية ناقشت سبل دعم مجتمعات جنوب لبنان بشكل أفضل

عقدت "اليونيفيل" اجتماعًا مع الوكالات والمنظمات الدولية والوطنية في شمع، لمناقشة الأمن والدعم للمجتمعات المتضررة من النزاع في جنوب لبنان.



وأتى هذا الاجتماع في اطار دعم اليونيفيل المجتمعات المحلية بأفضل ما تستطيع، "فإن الحاجات كبيرة وتتطلب نهجًا شاملًا".



وأُقيم هذا الحدث الشهر الماضي في مقر قيادة القطاع الشرقيّ لليونيفيل، وفق بيان.



وتبادل الحاضرون حاجات المجتمع التي حددتها قوات حفظ السلام للمجتمعات في القطاع الغربيّ للجنوب، إضافة إلى الدعوات لتحسين الخدمات الأساسية (إدارة النفايات والمياه والكهرباء والتعليم)، هناك اتجاه تصاعدي ملحوظ في الطلب على معدات مكافحة الحرائق والمساعدات الإنسانية والخدمات الطبية وتوريد الأدوية.



وبينما تواصل اليونيفيل تقديم الدعم للمجتمعات المحلية في حدود إمكانياتها وقدراتها، بما في ذلك من خلال المشاريع والتدخلات السريعة والتبرعات المقدمة من البلدان المساهمة بجنود حفظ سلام، فإن الاحتياجات المتزايدة تتطلب نهجا متماسكا من جميع الجهات الفاعلة المشاركة في الاستجابة للأزمات".



واختتم الاجتماع "بالتزام مواصلة الحوار وتحسين تبادل الخبرات، لضمان فعالية أكبر في تلبية احتياجات مجتمع الجنوب اللبناني من خلال تنفيذ آليات التنسيق القائمة حيثما أمكن ذلك".