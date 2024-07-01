قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات

شدّدت قوى المعارضة على عدم ربط المسارين الفلسطينيّ واللبنانيّ ببعضهما.



وأوضحت، في مؤتمر صحافيّ، بعد اجتماعها، في مجلس النواب، أنّها تناصر الشعب الفلسطينيّ وأهل غزة وأحقية القضية الفلسطينية "إلّا أنّ ذلك شيء وحماية لبنان شيء آخر".



وقالت: "لن نرضى أن نُجر إلى حرب شاملة لا تفيد القضية الفلسطينية وتضر بلبنان."



وأضافت:" لن نرضى بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات".



ولفتت إلى أهمية تطبيق القرار 1701 من الأطراف كلها وبمندرجاته كلها، من قبل الأطراف كافة وعلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية 1559، و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة.



ورأت أنّ تفادي الحرب ما زال ممكنًا ويتطلب من حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها، عبر وضع حد للأعمال العسكرية المنطلقة من الاراضي اللبنانية واعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش اللبنانيّ الحماية والتحرك على الصعيد الدبلوماسيّ، للعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملًا.



ودعت إلى عقد جلسة مناقشة نيابية لموضوع الحرب الدائرة في الجنوب ومخاطر توسعها، ولتبني نواب الأمة النقاط الأربع أعلاه، كخارطة طريق لنزع فتيل التصعيد وتجنيب لبنان حرباً، لا يريدها اللبنانيون، ولم تتخذ المؤسسات الشرعية الرسمية اللبنانية قراراً بخوضها.