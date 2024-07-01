ميقاتي خلال اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار": مطمئن للايام المقبلة..وحتى من ينصح بعدم زيارة لبنان يتمنى المجيء

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار" ان "بعض الدول تنصح رعاياها بمغادرة لبنان، أو عدم السفر اليه، وانا أقول ان الشخص الذي كتب هذا القرار كان في قرارة نفسه يتمنى زيارة لبنان".وقال "مطمئن للايام المقبلة للوصول الى حل وإرادة اللبناني أكبر من اي مشكلة ومصرّ على الحياة ووزارة السياحة خير برهان".