حمية إلى المغرب للمشاركة في أعمال الدورة الـ28 للمنظمة العربية للطيران المدني

غادر وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية إلى المملكة المغربية، بصفته رئيسًا للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، لتمثيل لبنان والمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة التي تعقد في العاصمة المغربية الرباط ، على أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من نظرائه المشاركين من الدول العربية الأعضاء.