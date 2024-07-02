الأشقر للـLBCI: قرارنا أن نكمل الطريق ونتحدى الحروب...

أوضح رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن "قرارنا وقرار كل المؤسسات السياحية أن نكمل الطريق ونتحدى الحروب والحرب على أرض لبنان لنبرهن أن لدى اللبناني إرادة الحياة والبقاء وهو متمسك بأرضه ومؤسساته."



وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أشار إلى أننا "استقطبنا كل العرب في حين كل الدول كانت تحاول إستقطابهم، فكانوا يأتون بأنفسهم إلى لبنان وقد استملكوا في لبنان."



كذلك، لفت الأشقر إلى أنه "في لبنان وفي كل المناطق، لدينا كل أنواع الأكل."



وقال: "بعد 4 سنوات على انفجار المرفأ، أعيد إعمار المطاعم في منطقة الجميزة بدون المصارف ومساعدة الدولة والمنح والقروض،" معتبرًا أن ذلك "يبرهن أن الشعب اللبناني تأقلم مع إدارة الأزمات والحروب عبر القرون."



لكن على صعيد آخر، كشف أن "قطاع الفنادق يعاني، فأكبر فندق في لبنان كانت نسبة تشغيله ليل أمس 17%، وفي المناطق الجبلية وخارج بيروت نسبة التشغيل ما دون الـ10%."



ورأى أن "عدد السياح واللبنانيين القادمين غير كاف لكل المؤسسات السياحية التي انتشرت على الأراضي اللبنانية."