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إقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة

أخبار لبنان
2024-07-02 | 04:08
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إقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة
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إقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة

قدم النائب وضاح الصادق اقتراح قانون الى المجلس النيابي يتعلق بالاجازة لبلدية بيروت بانشاء الطاقة وتلا الصادق الاقتراح.

للاطلاع على نص الاقتراح، إضغط هنا.

زكتب الصادق على حسابه على "إكس": "من غير المقبول أن تبقى أزمة الكهرباء من غير حلول جدية وحاسمة. ولا يمكن أن يبقى أهل بيروت تحت رحمة أصحاب المولدات، لذلك تقدمت اليوم بإقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق دفتر شروط تضعه هيئة الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص."


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