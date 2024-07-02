إقتراح قانون لوضاح الصادق يتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنشاء الطاقة

من غير المقبول أن تبقى أزمة #الكهرباء من غير حلول جدية وحاسمة. ولا يمكن أن يبقى أهل #بيروت تحت رحمة أصحاب المولدات، لذلك تقدمت اليوم بإقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص لشركات خاصة لإنتاج وتوزيع الكهرباء، وذلك وفق دفتر شروط تضعه هيئة الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين… pic.twitter.com/fqZ0XDKrcp