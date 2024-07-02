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نون: الحركة مقبولة في المطاعم ومصرون على المقاومة
أخبار لبنان
2024-07-02 | 04:34
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نون: الحركة مقبولة في المطاعم ومصرون على المقاومة
أعلنت أمينة سرّ نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان مايا نون أن الحركة مقبولة في المطاعم وأن القطاع في جهوزية للموسم السياحي وأنه يعيش "كل يوم بيومه".
ولفتت نون في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن هناك اصرار على المقاومة في المؤسسات وعلى الاستمرار وعلى توظيف اللبنانيين فيها. وقالت: "من واجبنا ان نظهر ان هناك سياحة في لبنان وأن نطلق الايجابية".
وفي موضوع المطاعم غير المرخصة، شدّدت نون على أن النقابة ليس لديها رقابة على المؤسسات، مشيرة الى أن وزارة السياحة هي من تتولى هذا الامر عبر جهاز رقابي خاص بها.
وأشارت الى أن 90% من المواد والمنتجات المستخدمة في المطاعم مستوردة ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار وأن هناك مروحة أسعار تناسب الجميع.
وشددت نون على أن كلفة الكهرباء مرتفعة جدا في المؤسسات، داعية من يريد أن يدخل في قطاع المطاعم التروي ودراسة مشروعه بشكل جيد حتى لا يفشل.
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