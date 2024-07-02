مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي...

أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري أن المملكة العربية السعودية ستقدم مساهمة مالية بقيمة 10 ملاييين دولار للبنان من خلال مركز الملك سلمان، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشكل إمتدادًا لحرص القيادة الرشيدة في المملكة على دعم العمل الإنساني والإغاثي وتحقيق الإستقرار والتنمية في البلد.



ولفت في خلال توقيع مذكرة تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة العليا للإغاثة في السراي الحكومي إلى أن الدعم الذي تقدمه المملكة يأتي إستمرارًا لمسيرة التضامن مع الشعب اللبناني الشقيق.



من جهته، رأى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن هذه المناسبة تشكل تعبيرًا عن حرص الممكلة العربية السعودية على لبنان واستقراره ودعمه، مؤكدًا أن السعودية كانت وستبقى الشقيق الأكبر للبنان وأنها تسعى للمحافظة على أمنه وسلامته واستقراره ووحدة أبنائه.



وقال: "نتمسك بتنفيذ إتفاق الطائف كاملًا والذي لا يزال يمثل الإطار الأنسب لإدارة شؤون البلاد".