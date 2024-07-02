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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما تضمنه
أخبار لبنان
2024-07-02 | 05:45
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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما تضمنه
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في بعبدا - الشوف - عاليه - كسروان وجبيل ستقوم نهار الجمعة الواقع في 5 تموز 2024 وامانة السجل العقاري في المتن نهار الخميس الواقع في 4 تموز استثنائيًا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرًا بتسليم الدفعة الرابعة عشر من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الخامسة عشر من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود.
إضافةً الى أن:
- امانة السجل العقاري في الشوف ستستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 3 - 4 - 5 تموز 2024 كل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك في ما خص المعاملات المسلمة، وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة وكل السندات الجاهزة، وتسليم الافادات العقارية واستلام طلبات اظهار الحدود.
- امانة السجل العقاري في بعبدا ستستقبل نهاري الخميس والجمعة في 4 و 5 تموز كل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك في ما خص المعاملات المسلمة وتسليم الافادات العقارية وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة.
- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سيقوم نهار الاربعاء في 3 تموز باستلام معاملات جديدة فقط لعمليات فك التامين.
- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سيستقبل نهار الجمعة الواقع في 5 تموز 2024 كل المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية.
- رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الاولى ورئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سيستقبل نهار الخميس الواقع في 4 تموز استثنائيًا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرًا كل المراجعات في ما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- امانة السجل العقاري في المتن ستستقبل نهار الخميس الواقع في 4 تموز استثنائيًا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرًا طلبات الافادات العقارية وسيتم تسليمها الاسبوع الذي يلي وستستقبل كل المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ...
- امانة السجل العقاري في عاليه ستقوم نهار الجمعة الواقع في 5 تموز 2024 بتسليم الافادات العقارية.
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا – عاليه - الشوف)
محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)
ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.
أخبار لبنان
للمديرية
العامة
للشؤون
العقارية...
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