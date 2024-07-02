عوده بحث مع بو صعب في الأزمة السياسية الداخلية والفراغ الرئاسي

بحث متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده الازمة السياسية الداخلية والفراغ في رئاسة الجمهورية مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي اكد انه لا يرى في الافق حلول في الملف الرئاسي، لافتًا الى انه على المسؤولين التفكير بالمسؤولية الوطنية قبل المسؤولية التي لها علاقة بحزب او بكتلة.