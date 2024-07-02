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حركة المطار في حزيران كانت الأعلى منذ بداية العام

أخبار لبنان
2024-07-02 | 07:02
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حركة المطار في حزيران كانت الأعلى منذ بداية العام
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حركة المطار في حزيران كانت الأعلى منذ بداية العام

سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في الشهر السادس من السنة الأرقام الأعلى منذ بداية العام الجاري 2024، ان على صعيد أعداد المسافرين من والى لبنان أو حتى على صعيد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لهذا المرفق الحيوي الهام.

وتعتبر هذه الحركة مؤشرًا ايجابيًا في ظل الأوضاع التي نشهدها ليس في لبنان فحسب، انما في المنطقة ككل وفي ظروف سياسية وإقتصادية صعبة للغاية.

وقد قاربت أعداد المسافرين عبر المطار ذهابًا وإيابًا من والى لبنان في حزيران الأعداد التي سجلها الشهر ذاته من العام السابق 2023، وان كانت نسبة التراجع صغيرة جدًا. فقد بلغ مجموع الركاب في شهر حزيران الماضي 707 آلاف و201 راكبًا، ما يرفع المجموع العام للركاب عبر المطار في النصف الأول من العام 2024 الى مليونين و999 ألفًا و965 راكبًا، مقابل ثلاثة ملايين و185 ألفًا و959 راكبًا في النصف الأول من 2023 اي بتراجع نسبته 5,8 بالمئة.

فقد بلغ عدد الوافدين الى لبنان منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران مليون و545 ألفًا و666 راكبًا، وبلغ عدد المغادرين مليون و452 ألفًا و 996 راكبًا.

وقد توزعت حركة المطار خلال شهر حزيران 2024 على الشكل التالي:
المسافرون:
بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال شهر حزيران الفائت 707 آلاف و201 راكبًا، بأعداد تكاد توازي ما سجله الشهر ذاته من العام الماضي والذي سجل 708 آلاف و970 راكبًا (نسبة التراجع 0,25 بالمئة).

فقد بلغ عدد الوافدين الى لبنان 406 آلاف و396 وافدًا (مقابل 427 ألفًا و854 وافدًا في حزيران 2023 اي بتراجع نسبته 5 بالمئة). اما عدد ركاب المغادرة فسجل 300 ألفًا و362 راكبًا مقابل 280 ألفًا و366 راكبًا في الشهر ذاته من العام الماضي اي بزيادة 7,13 بالمئة. وبلغ عدد ركاب الترانزيت 443 راكبًا (بتراجع 41 بالمئة).

الرحلات الجوية:
بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر حزيران الماضي 5509 رحلات (بزيادة 0,3 بالمئة)، منها 2751 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 0,07 بالمئة) و2758 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 0,5 بالمئة).

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