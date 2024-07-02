نقيب الصيادلة يعرض حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها

عرض نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها من أحد المواقع الإعلامية كما استعرض الحيثيات والأهداف المرتبطة، بعد أن وضعت نقابة صيادلة لبنان اليد على ملف تزوير المتممات الغذائية للأطفال، والذهاب بها إلى القضاء ومنع صرفها في الصيدليات إلى حين صدور القرار عن وزارة الصحة.