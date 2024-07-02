ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع الرواتب والأجور وعرض مع زواره الأوضاع

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، خصص للبحث في موضوع الرواتب والأجور.وكان رئيس الحكومة إستقبل الرئيس ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع العامة.كما استقبل سفير المملكة العربية السعودي وليد بخاري وبحث معه في المستجدات الراهنة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.