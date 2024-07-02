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ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع الرواتب والأجور وعرض مع زواره الأوضاع

أخبار لبنان
2024-07-02 | 07:08
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ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع الرواتب والأجور وعرض مع زواره الأوضاع
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ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث موضوع الرواتب والأجور وعرض مع زواره الأوضاع

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، خصص للبحث في موضوع الرواتب والأجور.


وكان رئيس الحكومة إستقبل الرئيس ميشال سليمان وعرض معه الأوضاع العامة.


كما استقبل سفير المملكة العربية السعودي وليد بخاري وبحث معه في المستجدات الراهنة اضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
 

وإستقبل ميقاتي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم وبحث معه أوضاع الوزارة.

وأشار الوزير قرم بعد اللقاء الى زيارته "الناجحة للصين، والاجتماع الذي عقده مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدكا) التي أعلنت تخصيص نحو40 مليون دولار كمساعدات للبنان". وقال: "اتفقت مع الرئيس ميقاتي أننا سنحدد، بالتعاون  مع مجلس الإنماء والاعمار موعدا، وسنقدم  مشروعا ستعده مؤسسة " اوجيرو" للحصول على هذه المساعدات".
 

واستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد وعرض معه الاوضاع العامة.
 

كما التقى محافظ بيروت مروان عبود وبحث معه شؤونا تتعلق بأوضاع العاصمة.
 

وعقد الرئيس ميقاتي لقاء تشاوريا ضم الوزراء: نجلا رياشي، هنري خوري، جورج كلاس، أمين سلام وجورج بوشيكيان.
 

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