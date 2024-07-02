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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: الانقطاع المتكرر للمياه في صور يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي لاسيما خط الخدمات العامة
أخبار لبنان
2024-07-02 | 07:36
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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: الانقطاع المتكرر للمياه في صور يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي لاسيما خط الخدمات العامة
أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الى مشتركيها والمستفيدين في مدينة صور وضواحيها، أن "الانقطاع المتكرر للمياه مؤخراً يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي لاسيما خط الخدمات العامة" الوحيد الذي يمكن من خلاله تشغيل محطاتها ومنشآتها.
وأكدت أنها "تعمل جاهدة على متابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان، والجهات المعنية"، مشيرة الى أن منشآتها ومحطاتها كافة التي تؤمن التغذية بالمياه لمدينة صور وضواحيها بحال جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل ويتم تشغيلها دائماً عند توفر الطاقة الكهربائية".
أخبار لبنان
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مياه
صور
التيار الكهربائي
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