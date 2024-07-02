إنشاء متحف للفنانين العشرة في المكتبة الوطنية في بيروت

زار وفد من مجموعة الفنانين العشرة وزير الثقافة محمد المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع>



وبحثوا في عدد من المشاريع، التي يمكن انجازها خلال العام ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.



كما بحثوا في إقامة معرض دائم في مقر المكتبة الوطنية يضم بعض الاعمال واللوحات من نتاج الفنانين العشرة الذين أسسوا مجموعتهم عام 1974منهم من اختاره خالقه، فيما المسيرة مستمرة مع كل من المبدعين الدكاترة :"محمد عزيزة ، فيصل سلطان ،عدنان خوجة وفضل زيادة".



وقدّم خوجة للوزير كتابين من مؤلفاته "زمن الخيبة واليمامة البيضاء".