هوكشتاين في باريس الأربعاء لمحادثات عن لبنان

يلتقي المبعوث الأميركيّ الخاص للبنان آموس هوكستين الأربعاء في باريس الموفد الفرنسيّ الخاص جان-إيف لودريان لاجراء مباحثات جديدة عن لبنان، حسبما قالت عدة مصادر مطّلعة لوكالة فرانس برس.



وقالت مصادر مقرّبة من لودريان إنه "سيجتمع مجددًا بآموس هوكستين كما يفعل بانتظام".



والتقى الدبلوماسيان في نيسان في واشنطن حيث تقاسما "الشعور نفسه بالإلحاح والتصميم على العمل مع اللبنانيين لكسر الجمود المؤسسي".



وترى باريس وواشنطن ضرورة ملحّة لأن ينتخب اللبنانيون رئيسًا جديدًا لإعادة الاستقرار السياسي إلى بلد مهدّد بتوسع رقعة حرب غزة إليه على وقع تبادل شبه يومي للنيران بين حزب الله وإسرائيل.



وقال مصدران آخران إن هوكستين سيلتقي كذلك مستشارًا في الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه وهي خلية نشطة منذ أشهر مع وزارة الخارجية للعمل على تجنب حصول تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.