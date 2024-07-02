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ماكرون يحضّ نتانياهو على "منع اشتعال" الوضع بين إسرائيل وحزب الله

أخبار لبنان
2024-07-02 | 15:55
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ماكرون يحضّ نتانياهو على &quot;منع اشتعال&quot; الوضع بين إسرائيل وحزب الله
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ماكرون يحضّ نتانياهو على "منع اشتعال" الوضع بين إسرائيل وحزب الله


شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء على "الضرورة المطلقة لمنع اشتعال" الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
     
وجاء في بيان لقصر الإليزيه أن ماكرون "أعرب مجددا عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين حزب الله وإسرائيل على طول الخط الأزرق وشدد على الأهمية المطلقة لمنع اشتعال للوضع من شأنه أن يلحق ضررا بمصالح كل من لبنان وإسرائيل، وأن يشكل تطورا خطيرا بشكل خاص على الاستقرار الإقليمي".

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