قاسم: إذا كان هناك وقف للنار في غزة فسوف نوقف إطلاق النار



اعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس ان الطريق الوحيد المؤكد لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، هو وقف إطلاق النار الكامل في غزة.



وقال: "إذا كان هناك وقف للنار في غزة فسوف نوقف إطلاق النار من دون نقاش، أما إذا كان ما سيحدث في غزة هو مزيج بين وقف النار واللا وقف للنار، وبين الحرب واللا حرب، فلا يمكننا الإجابة كيف سنرد الآن، وإذا شنت إسرائيل على لبنان عملية محدودة، عليها أن لا تتوقع أن يكون الرد محدوداً، فهي لن تتحكم في مدى الحرب، وفي من سيدخل فيها".



وأوضح الشيخ قاسم أن مشاركة حزب الله في الحرب كانت بمثابة جبهة دعم لحماس، وإذا توقفت الحرب، فإن هذا الدعم العسكري لن يكون موجوداً.



في المقابل ، بنيامين نتنياهو يعلن رفضه وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها المعلنة، وذلك بالتزامن مع تسريبات حول خطة عسكرية لضرب حزب الله.