أوجيرو: عطل طرأ على سنترال عاليه

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلا طرأ على سنترال عاليه، بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة.



وأفادت عبر منصة "أكس"، بأن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.