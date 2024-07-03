سليم صفير وأنطوان حبيب بحثا مع وزير الدفاع الأوضاع الاقتصادية والمصرفية

زار رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة.



وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لحبيب، بأن "اللقاء بحث في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما منها الاقتصادية والمصرفية والمالية ووضع مصرف الإسكان ونشاطاته".