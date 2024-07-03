كرم للـLBCI: ممنوع على أحد أن يفرض علينا قناعته وثقافته

أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أننا "دعنيا إلى جلسة لمناقشة الحرب في الجنوب لضرورة التذكير بأن قرار الحرب والسلم تتخذه الدولة، على الرغم من أننا ذهبنا إلى الحرب".



وشدد كرم، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، على أن حزب الله لا يمكنه أن يفرض علينا واقع الامور وايديولوجيته وثقافته، مؤكدا أننا لن نقبل بهذا الامر مهما تغنوا بقوتهم.



وقال:" ممنوع على أحد أن يفرض علينا قناعته وأؤمن أن أواجه سلميا بطريقة سياسية"، معتبرا أن سلاح حزب الله يفقد قيمته بوجه الثقافة.

ولفت إلى أن حركة المعارضة والسياديين ليست بناء على ما يحصل من مبادرات في الخارج أو ما يحصل في غزة أو الجنوب بل حركة مستمرة ومستدامة.



وتابع كرم بالقول :" نحن كمعارضة نذكّر دائما بمعنى السيادة في لبنان ونذكر بأننا موجودون ونقول إن لبنان ليس جائزة ترضية لحزب الله".



من جهة أخرى، كشف كرم أن التيار الوطني الحر يعرف الحقيقة أنه يجب أن يسلم حزب الله سلاحه في وقت هو مقتنع أن هذا السلاح غير شرعي، لكن لعبته السياسية قوية.



رئاسيا، اشار عضو تكتل الجمهورية القوية أن المشكلة في مبادرة التيار الوطني الحر أنها نقلت الخلاف إلى مسيحي-مسيحي وقدمت خدمة لثنائي أمل-حزب الله.



وشدد كرم على أن طاولة الحوار التي يطرحونها هي عرف تضرب الدستور.



















