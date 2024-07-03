بلال عبدالله: اتركوا الصحة للجنة الصحة!

دعا رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله الى "ترك شؤون الصحة للجنة الصحة".



وقال في تصريح أدلى به في مجلس النواب: "لم أكن أود ان أتطرق الى هذه المسألة اليوم، وكنت أعطيت الفرصة ليتم تداول هذا الأمر. ولكن يبدو أن البعض يريد التمادي في تخطي صلاحياته في الموضوع المرتبط بالملف الصحي في لبنان. فاحتراما لأعضاء لجنة الصحة النيابية واحتراما لما نقوم به نحن مع الجهات المعنية ومع النقابات المعنية، كان على إحدى اللجان ألا تتدخل في هذا الأمر".



وأضاف: "تدخلت في المرة الأولى والثانية والثالثة، بحجة أنها تتابع كيفية صرف الأموال، تركت كل البلد يصرف من دون متابعة. الأحرى بهذه اللجنة أن تتابع أموال المودعين، وتتابع المصارف كيف "تقنص" من اللبنانيين يوميا، وتتابع القوانين الاصلاحية المالية، وتتابع كيف تتحقق الموازنة، وكيف نجبي الأموال، وتتابع الأمور المالية المختلفة".



وتابع عبدالله: "اتركوا الصحة للجنة الصحة، عندما نقصر سنلجأ اليكم، ولكن أن يتم التمادي بهذا الشكل فهذا غير مقبول. سأكتفي بهذا الامر، إحتراما للرئيس نبيه بري الذي اعطى تعميما بهذه المسائل، لو لم يجد هذا التخطي للحدود من قبل البعض. اذا كان الامر شعبويا في الصحة، اعتقد انه سيكون شعبويا اكثر بحقوق الناس والمودعين. لذلك نحن في لجنة الصحة لا نتعاطى بشعبوية، نتعاطى بدقة وهدوء حرصا على صحة الناس، آخذين بعين الاعتبار مشاكل قطاعنا الصحي ونظامنا الاستشفائي، والموازنة شهدت تعاونا بيننا وبين هذه اللجنة وانتج هذا التعاون. لذلك اتمنى ألا يبادر البعض، بحرصه على هذه المسألة، ويترك هذا الشأن للجهات المعنية وفقا للنظام الداخلي. ولكن اذا استمر هذا الأمر سيكون لنا موقف آخر".