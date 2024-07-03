إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان

أُطلق برنامج احتفالات تطويب البطريرك اسطفان الدويهي، خلال مؤتمر صحافي لرعية اهدن - زغرتا ومؤسسة البطريرك الدويهي، في الصرح البطريركي في بكركي.



وشدد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري على أن الواقع أبعد من ذلك فنحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان وفائدته تعمّ الوطن بأسره نورا وعلما وحضارة.



أما وزير الاتصالات جوني القرم فكشف أنه قريبا سيصدر طابع بريدي عليه صورة البطريرك الدويهي ليكون شفيعا وقدوة لشعب.



وأعلن وزير السياحة وليد نصار من جهته، تكريما للبطريرك الدويهي ويوسف بيك كرم، أن وزارة السياحة اتخذت قرارا بإدراج كنيسة مار جرجس في إهدن على خارطة السياحة الدينية المحلية والدولية.