لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب

استكملت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية سلسلة لقاءاتها مع السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية العرب والاجانب التي خصصتها لعرض الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب.وقدمت اللجنة تقريرا أعده مركز البحوث ومجلس الجنوب ووزارات الصحة والزراعة والشؤون الاجتماعية، والذي يفند حجم الاضرار التي خلفتها الاعتداءات الاسرائيلية اكان على مستوى البنى التحتية أو الصحية أوالبيئة أوالزراعة والاقتصاد في الجنوب.