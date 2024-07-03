المعهد الفرنسي نظم احتفالا تكريميا للمتطوعين اللبنانيين المشاركين في تنظيم أولمبياد باريس... ماغرو: ندعم الرياضة اللبنانية

نظم المعهد الفرنسي في بيروت احتفالا تكريميا للمتطوعين اللبنانيين المشاركين في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس بين 26 تموز و11 آب، ودورة الألعاب الأولمبية البارالمبية التي ستجري بين 28 آب و8 أيلول المقبلين وذلك في حديقة القنصلية الفرنسية.



وحضر سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو، رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ، رجا لبكي ممثلاً وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، مدير "سبورتس أكاديمي سكول" جورج عساف، عدد من أركان السفارة والمعهد الفرنسي، المتطوعون وأهاليهم، عدد من أبطال وبطلات الرياضة اللبنانية وعاملين في الصحافة والاعلام.

سفير فرنسا



وتحدث ماغرو عن بدء العد العكسي لانطلاق أولمبياد باريس 2024 في 26 تموز الحالي، معربا عن سروره لمشاركة أكثر من عشرين متطوعا ومتطوعة من لبنان في تنظيم الألعاب الأولمبية.



كما أعلن حضور 16 اطفائيا لبنانيا، من الذين ساهموا في اطفاء الحرائق التي اندلعت على أثر انفجار 4 آب 2020، ومتابعتهم مباريات ضمن مسابقات الأولمبياد.



وتوجّه للمتطوعين، قائلا: "لقد تميزتم وتابعتم تحضيرات لمدة سنتين وأهنئكم على نجاحكم وأهلكم فخورون بكم وانتم سفراء وسفيرات لبنان الى الأولمبياد. وأود أن أشكر سبورتس اكاديمي سكول وFrance Volontaire واللجنة الأولمبية اللبنانية والفرنسية والاتحادات الرياضية المعنية" .



وأكد ماغرو أن "السفارة الفرنسية تدعم الرياضة اللبنانية".

مدير "سبورتس أكاديمي سكول"



بدوره، تحدث عساف، قائلا: "أود أن أشكر السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي واللجنة الأولمبية على دعمهم مشروع المتطوعين الذي كان ناجحا بجميع المقاييس. وأنا فرح جدا بأن يشارك المتطوعون اللبنانيون في تنظيم أولمبياد باريس المقبل. ومشروعنا يظهر أن الرياضة لا تنحصر باللاعبين فقط بل بالمنظمين والاداريين".



ثم وزع كبار الحضور الشهادات على المتطوعين وسط اجواء احتفالية.