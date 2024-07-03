الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حمية من الرباط: نهضة وريادية مرافقنا الحيوية وفي طليعتها المطار مسار راسخ لا تراجع عنه مهما كانت التحديات
أخبار لبنان
2024-07-03 | 08:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
7
min
حمية من الرباط: نهضة وريادية مرافقنا الحيوية وفي طليعتها المطار مسار راسخ لا تراجع عنه مهما كانت التحديات
أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية من العاصمة المغربية الرباط أن "التصميم دائم ومتواصل على اللقاء ضمن الإطار العربي الجامع للارتقاء بكل ما يحقق مصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا، وبما يعود بالنفع على تعزيز حداثة وتقدم قطاعاتنا الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني"، منوهًا بـ"الدور الذي تضطلع به المنظمة العربية للطيران المدني، من خلال سعيها الدائم لتزويد سلطات الطيران المدني في الدول الاعضاء بإطار من العمل المشترك"، مشيرًا إلى "أن ترؤس لبنان للجمعية العامة للمنظمة خلال السنوات الثلاث الماضية كان له الأثر في تعزيز مسار النهوض بين دولها الأعضاء كافة".
وجاء كلام حمية خلال إلقائه كلمة لبنان أمام اجتماع المنظمة العربية للطيران المدني في دورتها الثامنة والعشرين، وذلك بصفته رئيسًا للجمعية العامة للمنظمة، وذلك بحضور ومشاركة العديد من وزراء النقل العرب المشاركين في أعمال هذه الدورة والمدير العام للمديرية العامة للطيران المدني في لبنان فادي الحسن.
وقال: "إنه لشرف عظيم لي، بأن أكون معكم وبينكم في الدورة الثامنة والعشرون للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، لا بل أنه من دواعي فخري أيضًا بأن كان لي شرف تمثيل لبنان في رئاسة الجمعية العامة للمنظمة في دورتها السابعة والعشرون، والتي شارفت اليوم على نهايتها".
وأضاف: "ها نحن نلتقي مجددًا في ظل تطورات عصفت وتعصف بالمنطقة والعالم على حد سواء، وها نحن ما زلنا نجتمع في كنف منظمة عربية جامعة، نعتز بالإنتماء إليها جميعًا، وها نحن ومن خلال اجتماعنا هذا، نبعث إلى أمتنا العربية بأسرها رسالة أمل مفادها بأن الظروف مهما كانت قاسية، وأن الأزمات مهما تفاقمت وتثاقلت، فإن ذلك لم ولن يشكل حائلًا وحاجزًا أمام تصميمنا الدائم على اللقاء والإرتقاء بكل ما يحقق مصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا، وبما يعود بالنفع على تعزيز حداثة وتقدم قطاعاتنا الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني".
وأشار إلى أنه "من المعلوم أنه من بين الأهداف السامية للمنظمة العربية للطيران المدني هو سعيها الدائم لتزويد سلطات الطيران المدني في الدول الاعضاء بإطار من العمل المشترك، ولأجل هذا، فإننا وخلال ترؤس لبنان للجمعية العامة لها خلال هذه السنوات الثلاث، انصب عملنا على تعزيز مسار النهوض بين دولها الأعضاء كافة، وكان سعينا أيضًا، متواصلًا لاستمرار التنسيق بينها في مجال قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال وضع الأسس الكفيلة التي تحافظ وتعزز طابعه الموحد، وهذا الأمر تجلى من خلال العمل الدؤوب على تنمية وتطوير قطاع الطيران المدني في الدول العربية، بما يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل جوي آمن وسليم ومنتظم، هذا إضافةً إلى حرصنا خلال ترؤسنا للجمعية العامة للمنظمة على تعزيز حضورها ومكانتها داخل منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو، وذلك كان عبر مشاركة المنظمة في مؤتمر وقود الطيران البديل الثالث، والذي عقدته الإيكاو في مدينة دبي من ٢٠ الى ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣".
ولفت إلى أننا "نعيش في عالم، سمته التسارع، وضالته الحداثة، ودأبه الريادة، ولأننا في قلب هذا العالم، ولسنا على هامشه، ولأن إيماننا بطاقاتنا وبمقدراتنا هو إيمان راسخ، ولأننا نمتلك داخل دولنا كل مقومات النهوض والمنافسة، فإننا ولأجل هذا وذاك، كانت رؤيتنا في وزارة الأشغال العامة والنقل، في كيفية النهوض، ترتكز على النهوض بالمرافق والقطاعات العامة، وفي طليعتها كان قطاع النقل الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وذلك على قاعدة التفعيل والإصلاح والتحديث وتحسين الخدمات وإيجاد أخرى جديدة فيه بما يضاهي تطلعاتنا نحو الريادة على هذا الصعيد".
وأوضح في هذا السياق انه "انطلاقا من هذه المبادىء، فإن مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، ومن اليوم الأول لتسلمنا مهامنا الوزارية، كان قرارنا تجاهه جازمًا، وإصرارنا حوله متواصلًا، بأن نجعله مرفقًا جويًا، ليس مراعيًا فقط للمعايير الدولية الحديثة في قطاع الطيران المدني الدولي، إنما بجعله أيضًا مرفقًا يليق بموقع لبنان الجغرافي من جهة، ويؤدي دوره الذي يستحق من جهة ثانية".
ولفت إلى أن "نقطة الانطلاقة، كانت قد استندت على رؤية منهجية وعلمية، بحيث عملنا بداية على إعداد دراسة تفصيلية وشاملة لوضعية وطبيعة وآلية ومعوقات سير العمل في المطار، وكذلك الإجراءات المطلوبة فيه – وذلك وفقًا للمعايير الدولية التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو - بحيث بوشر العمل سريعًا على مختلف الصعد ولدى كافة المستويات لتحقيق ذلك، التزامًا منا بتطبيق هذه المعايير".
وتطرق حمية إلى المخاطر التي تقوض تأمين السلامة العامة والملاحة الجوية وأمن الطيران في أجواء وطني لبنان، مشيرًا إلى أن "تأمين السلامة العامة والملاحة الجوية وأمن الطيران في أجواء وطني لبنان، ولاسيما في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، لا تتعلق فقط بتلك المعايير والإجراءات التي لابد منها، إنما هناك عامل دخيل عليها، شكل ويشكل خطرًا على فقدانها لأهميتها، لا بل أنه قد يجعلها في مهب الريح أيضًا، إنه عامل الخروقات الجوية المستمرة للعدو الإسرائيلي، والتي تناهز الألف سنويًا لأجواء لبنان وأجواء مطاره على حد سواء، الأمر الذي عرض ويعرض قطاع الطيران المدني وسلامة المسافرين من كل البلدان إلى خطرٍ محدق، هذا إضافةً إلى التشويش والتزييف لإشارات GPS التي يقوم بها وباستمرار ومن دون أن يعبأ بالمخاطر الناتجة عنها، وهذا ما أكدته ووثقته وكالة السلامة الجوية الأوروبية في نشرتها المعلوماتية الأمنية SIB 2022-02R، الصادرة بتاريخ بتاريخ 6 نوفمبر 2023، علمًا بأننا كنا قد تناولنا مخاطر هذا التشويش مع الإتحاد الأوروبي، فضلًا عن أن الحكومة اللبنانية كانت قد تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن هذه الأعمال، ولكن ومع الأسف الشديد، فإنه ولغاية اليوم، لم يطرأ أي تغيير على هذه الإعتداءات لا بل أننا أصبحنا بالأمس القريب أمام اعتداء من نوع آخر، ولكنه أشد خطرًا ووقعًا، وخصوصًا عندما يتناول المطار بمقالات ومعلومات صحفية، مضمونها سخيف ومناف للعقل والواقع، فضلًا عن أن مصادرها مختلقة من جهة، ومضللة وغير ذات صفة من جهة أخرى"، متسائلًا "أيعقل أن يستمر كل ذلك؟".
وختم مؤكدًا أن "إيماننا سيبقى راسخًا بنهضة ودور وريادية مرافقنا الحيوية، وفي مقدمتها مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وعملنا الدؤوب سيستمر ويتواصل في زيادة رفعة قطاع النقل الجوي اللبناني وتعزيز حضوره ومكانته على الصعيد العالمي أكثر فأكثر، ونهجنا في الإستمرار بالتكامل بين دولنا العربية كافة، نعتبره المعبر لتطوير جهود منظمتنا الكريمة، كي تعزز حضورها ومكانتها الدولية، مصرين على أن الأهداف التي نطمح بتحقيقها على مستواها، على الصعد الفنية والتقنية والتنظيمية، هي بمثابة مسار سنبقى نعمل على الإرتقاء به، وفي أي موقع للمسؤولية كنا".
أخبار لبنان
الرباط:
وريادية
مرافقنا
الحيوية
طليعتها
المطار
تراجع
التحديات
التالي
الجميل إلتقى السفير الأوسترالي: لتحرير قرار لبنان من الهيمنة
لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-07-02
حركة المطار في حزيران كانت الأعلى منذ بداية العام
أخبار لبنان
2024-07-02
حركة المطار في حزيران كانت الأعلى منذ بداية العام
0
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": المطار يحتاج لاكثر من 100 مليون دولار للصيانة ومجلس الانماء والاعمار سيبدأ بعملية اعادة العمل بالـfast track التي ستزيد من القدرة الاستيعابية بنحو 3 مليون مسافر اضافي
آخر الأخبار
2024-06-27
حمية لـ"جدل": المطار يحتاج لاكثر من 100 مليون دولار للصيانة ومجلس الانماء والاعمار سيبدأ بعملية اعادة العمل بالـfast track التي ستزيد من القدرة الاستيعابية بنحو 3 مليون مسافر اضافي
0
آخر الأخبار
2024-06-23
حمية: ندعو كل وسائل الاعلام والسفراء التجمع غدا الساعة 10:30 صباحا في صالون الشرف في المطار للقيام بجولة فيه وليس هناك اي شيء لاخفائه
آخر الأخبار
2024-06-23
حمية: ندعو كل وسائل الاعلام والسفراء التجمع غدا الساعة 10:30 صباحا في صالون الشرف في المطار للقيام بجولة فيه وليس هناك اي شيء لاخفائه
0
أمن وقضاء
2024-05-31
ضبط كمية من حشيشة الكيف في المطار كانت معدة للتصدير إلى هولندا
أمن وقضاء
2024-05-31
ضبط كمية من حشيشة الكيف في المطار كانت معدة للتصدير إلى هولندا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:49
الدفاع المدنيّ انتشل جثمان شهيد اثر غارة في الحوش-صور
أخبار لبنان
10:49
الدفاع المدنيّ انتشل جثمان شهيد اثر غارة في الحوش-صور
0
أخبار دولية
10:44
سرايا القدس: الشهيد أبو نعمة وإخوانه في المقاومة الإسلامية في لبنان كانوا خير من أحب فلسطين
أخبار دولية
10:44
سرايا القدس: الشهيد أبو نعمة وإخوانه في المقاومة الإسلامية في لبنان كانوا خير من أحب فلسطين
0
أمن وقضاء
08:57
أمن الدولة تخلي بلدة بكفتين من النازحين
أمن وقضاء
08:57
أمن الدولة تخلي بلدة بكفتين من النازحين
0
أخبار لبنان
08:39
البستاني ناشد وزير المالية والصحة وضع موازنة تشغيلية لمستشفى دير القمر الحكومي
أخبار لبنان
08:39
البستاني ناشد وزير المالية والصحة وضع موازنة تشغيلية لمستشفى دير القمر الحكومي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:00
لم يخبر الأطباء والديها بخطورة حالتها الصحية... مصير مؤلم بانتظار ابنة الـ3 سنوات!
منوعات
10:00
لم يخبر الأطباء والديها بخطورة حالتها الصحية... مصير مؤلم بانتظار ابنة الـ3 سنوات!
0
منوعات
2024-05-23
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-23
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-25
تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-25
تحذيرات بري من الحرب تقلق اللبنانيين
0
فنّ
2024-06-12
حققت نجومية عالمية... فرنسا تودّع المغنية فرانسواز هاردي
فنّ
2024-06-12
حققت نجومية عالمية... فرنسا تودّع المغنية فرانسواز هاردي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:05
لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب
أخبار لبنان
08:05
لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب
0
أخبار لبنان
06:25
إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان
أخبار لبنان
06:25
إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان
0
أخبار لبنان
05:14
ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام
أخبار لبنان
05:14
ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام
0
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
0
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
2
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
3
خبر عاجل
09:59
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
خبر عاجل
09:59
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات على جادة شارل الحلو مقابل فوج الإطفاء باتجاه الكرنتينا والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الثالثة يعمل على المعالجة
4
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
خبر عاجل
09:04
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد جونية محلة حارة صخر وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة
5
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
6
فنّ
03:14
عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)
فنّ
03:14
عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)
7
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
8
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More