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الجميل إلتقى السفير الأوسترالي: لتحرير قرار لبنان من الهيمنة

أخبار لبنان
2024-07-03 | 08:33
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الجميل إلتقى السفير الأوسترالي: لتحرير قرار لبنان من الهيمنة
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الجميل إلتقى السفير الأوسترالي: لتحرير قرار لبنان من الهيمنة

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل السفير الاوسترالي اندرو بارنز Andrew Barnes، وجرى عرض للتطورات لا سيما في جنوب لبنان. 

وحضر اللقاء عضوا المكتب السياسي الوزير السابق البروفيسور الآن حكيم وغسان أبو جودة ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله، كما رافق السفير الأوسترالي المستشار السياسي في السفارة بين كريغ. 

واكد رئيس الكتائب في خلال اللقاء ان "لبنان لا يمكن ان يستعيد دوره الا بتحرير قراره من قبضة حزب الله الذي يمسك بمفاصل المؤسسات ويقرر الحرب والسلم ويسد الطريق على انتخاب رئيس للجمهورية لفرض مرشحه ويرفض الذهاب الى خيار ثالث يكون قادرًا على التحاور مع الجميع وإنقاذ لبنان".

وأعاد رئيس الكتائب تأكيد "رفضه ان يكون رهينة او طرفًا في محور وأن يجر إلى حروب تخدم اجندات خارجية واطماع إقليمية وهو يمر في أكبر أزمة في تاريخه"، موضحًا لزائره أن "أي حرب شاملة ستقضي على أي أمل للبنان بالنهوض القريب".

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