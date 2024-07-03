مصدران أمنيان لرويترز: إستشهاد قيادي ميداني بارز في حزب الله في ضربة إسرائيلية

أعلن مصدران أمنيان لرويترز أن قياديًا ميدانيًا بارزًا في جماعة حزب الله اللبنانية إستشهد في ضربة إسرائيلية اليوم الأربعاء بالقرب من مدينة صور جنوب لبنان.



وذكر المصدران أن القيادي كان مسؤولًا عن قسم من عمليات حزب الله على طول الجبهة الحدودية حيث تتبادل الجماعة إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ تشرين الأول بالتوازي مع حرب غزة.



وأوضحا أنه كان على نفس الرتبة والأهمية للجماعة التي كان عليها القيادي طالب عبد الله الذي قتل في غارة إسرائيلية في يونيو حزيران وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لحزب الله طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.



وأطلق حزب الله أكبر سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ ردًا على مقتل عبد الله. ولم يصدر عن الجماعة تعليق حتى الآن عن مقتل قياديها اليوم. كما لم يصدر حتى الآن تعليق من جانب الجيش الإسرائيلي.