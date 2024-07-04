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وزارة الصحة تؤكد حصول حادثة تسمم في احدى الباتيسري
أخبار لبنان
2024-07-04 | 02:06
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وزارة الصحة تؤكد حصول حادثة تسمم في احدى الباتيسري
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة ، أنه بعد الحملة المضللة على السوشال ميديا للمسؤولة عن باتيسري Better from Scratch وبعد حضور القيمين على الباتيسري إلى وزارة الصحة العامة، تؤكد الوزارة ما ورد في بيانها السابق حول حصول حادثة تسمم نتيجة تناول حلويات من الباتيسري حيث تم التأكد من وجود منتجات منتهية الصلاحية مثل الـMargarine والـVermicelle والعثملية وعجينة السكر وكانت موضوعة في عبواتها الأصلية وليس في عبوات بديلة وتاريخ العبوات الأصلية تعود للعام 2019، فضلا عن أن المؤسسة غير مرخصة.
وأكدت وزارة الصحة العامة أنها لن تتردد في التشدد في اتخاذ الخطوات اللازمة للمحافظة على سلامة الغذاء كما تنبه المواطنين انها المرجع الصالح الوحيد لتحديد أهلية المؤسسات من عدمها في هذا المجال.
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الصحة
حادثة
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اسرار الصحف المحلية 04-07-2024
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