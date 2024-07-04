حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بمئات الصواريخ وسرب من المسيرات

قصفت المقاومة الإسلامية‏ بأكثر من 200 ‏صاروخ من مختلف الأنواع، مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة المدرعات التابع للواء ‏السابع في ثكنة غاملا، ومقر قيادة الفرقة 210 (فرقة الجولان) في قاعدة نفح، ومقر ‏فوج المدفعية التابع للفرقة 210 في ثكنة يردن. ‏

كما شنّت هجوما جويا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا.‏



اضافة الى ذلك، استهدفت موقعي رويسات العلم والمرج بصاروخي بركان.

الى ذلك، اعلنت مصادر إسرائيلية مقتل جندي وإصابة آخرين أحدهم حالته حرجة إثر قصف من لبنان استهدف مركبتهم.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان واعتراض العديد من الصواريخ، واندلعت حرائق في عدد من المناطق في شمال إسرائيل.