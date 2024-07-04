سلسلة لقاءات ميقاتي... أبو فاعور: الأولوية هي لترميم هيكل الدولة

إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جنين هنيس بلاسخارت في السراي اليوم.وشارك في اللقاء المستشاران السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي وتناول البحث الاوضاع العامة والتطورات في الجنوب.كذلك، اجتمع الرئيس ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة على الصعيدين الخدماتي والإنساني.وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من نواب "اللقاء الديموقراطي" ضم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط والنواب: مروان حماده، اكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، فيصل الصايغ وامين سر الحزب التقدمي ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، وذلك في حضور مستشار الرئيس ميقاتي الوزير نقولا نحاس.بعد اللقاء، تحدث أبو فاعور باسم الوفد فقال: "بالطبع فان الأولوية برأينا كلقاء وكحزب هي لترميم هيكل الدولة الذي يبدأ عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وترميم الوحدة الوطنية بين اللبنانيين، ولهذين الأمرين معبر واحد وحيد هو الحوار بين اللبنانيين. لا مصلحة في شيطنة الحوار ورجمه لا سيما وأن لدينا تجارب حوارية منتجة على امتداد التاريخ اللبناني ادت الى الكثير من الأغراض الوطنية ولا مصلحة ايضاً في اجتزاء الحوار او انتقاص النصاب الوطني الذي يجب ان يكون نصابا مكتملا في اي حوار، وهذا ما سمعناه من الرئيس نبيه بري عندما التقيناه قبل قرابة اسبوع. لا مصلحة في الجلوس قاعدين وفي انتظار هطول الحلول علينا من الخارج، بل يجب ان تكون هناك ديناميات ومبادرات محلية، وقد قمنا نحن بمسعى، وليس بمبادرة، وتمكنا من الوصول إلى بعض الخلاصات ولا نزال نجري نقاشات حولها".وأضاف: "اللقاء اليوم مع الرئيس ميقاتي كان ايضاً للبحث في اي افكار مستقبلية يمكن ان نعيد تقديمها لاننا لن نوقف مسعانا. لا زلنا نبحث من خلال اتصالات ثنائية وثلاثية مع الكثير من الأطراف المؤثرة والكتل النيابية لبعض الحلول التي يمكن ان تخرجنا من المأزق الحالي، كذلك لا مصلحة في الانتظارات واقول هذا الكلام في ما خص الاستحقاق الرئاسي، ولا مصلحة في الانتظارات اذا لم اقل الرهانات على احداث الجنوب وانتظار ما يمكن أن تؤول اليه هذه الأحداث وما يمكن ان تنتجه التوازنات الداخلية، فلا مصلحة بهذا الامر على الإطلاق. كان الرأي متفقاً بين رئيس الحزب والرئيس ميقاتي على ضرورة استكمال السعي مع كل الأطراف الداخلية من اجل الوصول إلى تفاهمات وطنية بشأن هذين الأمرين".واستقبل رئيس الحكومة عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب وعرض مجمل الاوضاع اضافة الى شؤون إنمائية تخص منطقة عاليه.وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا ضم وزير الاتصالات جوني قرم، المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية ورئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر وجرى البحث في اوضاع قطاع الاتصالات.كما التقى الرئيس ميقاتي النائبين وليد البعريني واحمد رستم وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية وأوضاع تخص منطقة الشمال.وإستقبل رئيس الحكومة وفدا من الهيئة التنفيذية في "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر قبل ظهر اليوم في السراي.وجاء في بيان اصدره مزهر انه "تم البحث في موضوع معاشات العسكريين المتقاعدين والغبن اللاحق بهم كما عرض الوفد على ميقاتي تصور الرابطة لقيمة المعاش التقاعدي للعسكري المتقاعد بشكل عام بما يؤمن له ولعائلته العيش الكريم في ظل الظروف الحرجة الراهنة. كما كان اللقاء مناسبة للطلب من ميقاتي إعادة النظر بالقوانين المتعلقة باحتساب تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين الذين يحالون على التقاعد وكذلك الذين أحيلوا على التقاعد بعد تاريخ ١ /١٠/ ٢٠١٩. كذلك عرض الوفد على ميقاتي موضوع الأكلاف المادية الباهظة للرسوم التي يتكبدها المواطن اللبناني لقاء إنجاز معاملات إدارية لدى بعض الوزارات والإدارات العامة في الدولة".ونقل الوفد عن رئيس الحكومة وقوفه إلى جانب العسكريين المتقاعدين وحقوقهم ومطالبهم المحقة، كما أوعز للرابطة التنسيق مع لجنة إعادة انتظام القطاع العام في ما خص تصور الرابطة لمعاشات تقاعد العسكريين المتقاعدين.والتقى الرئيس ميقاتي وفدا من الاساتذة الجامعيين ضم السادة: مصطفى حركة، مصطفى حاج يوسف، وهبه حسين، ونغم سيور.بعد اللقاء، تحدث الدكتور مصطفى حاج يوسف باسم الوفد فقال: "قدمنا للرئيس ميقاتي مشروعا يتضمن اقتراحات عدة ودراسة تتعلق بكيفية تحسين الريادة في الاعمال، وخلق اجواء مناسبة لهذا الموضوع في لبنان من اجل تحسين الاوضاع الاقتصادية فيه، خصوصا ان لبنان قائم على شركات معظمها ناشئة وصغيرة الحجم. من خلال المشروع المقدم من قبلنا يمكن للدولة اللبنانية توفير اجواء ملائمة لكي تستطيع هذه الشركات ان توسع اعمالها وتحسّنها وتشجع الأشخاص على انشاء شركات من اجل الدخول في الدورة الاقتصادية ولكي تصبح منتجة".وأضاف: "أبدى ميقاتي اهتماما بالمقترحات التي قدمناها، وطلب منا التواصل مع رئاسة الحكومة للمباشرة بالخطوات العملية لانجاحها والبدء بتطبيقها".