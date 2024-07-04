دريان استقبل وزير الصحة والنائب ياسين

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أنه أبلغ دريان بالخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة بموضوع الدواء وخصوصا بعد المناقصة الأخيرة، قائلا: "إن شاء الله الأدوية التي ستأتي في المناقصة والتي آمل أنها ستكون سداً لحاجة الغالبية العظمى لمرضى الأمراض السرطانية والمستعصية. أيضاً كان لنا جولة أفق على موضوع المستشفيات والاستشفاء وشكاوى المواطنين التي يعانون منها على أبواب المستشفيات. الجميع يعلم أننا في وزارة الصحة من الشهر الرابع هذا العام، رفعنا تعرفات التغطية الصحية للوزارة، تقريباً عادت للـ80% مثلما كانت قبل الأزمة، كذلك السقوف المالية للمستشفيات رفعت، ما يجعلنا ان شاء الله نستطيع التغطية بشكل جيد. للأسف بعض المستشفيات لا تلتزم بهذه الأمور لأنه لا يوجد لديها ثقة بأن الأموال ستصل على الوقت. وبعض المستشفيات أخذنا إجراءات بحقها، ونحن نأمل أنه قريباً ستبدأ الأموال تُدفَع لحساباتهم، كذلك هذا سيكون له انعكاس جيد على موضوع التغطية الاستشفائية".



أضاف: "لبنان يمر بأزمات عدة ولكن ان شاء الله تدريجيا نستطيع التخلص منها. كما ان دريان كان يريد الاطمئنان الى موضوع الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة في حال لا سمح الله حصل حرب أو توسع العدوان الإسرائيلي في الجنوب، وكان جوابنا أنه بالطبع وزارة الصحة قامت بإجراءات عدة استعدادية، ولكن طبعاً يهمنا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".

ياسين ياسين



واستقبل مفتي الجمهورية النائب ياسين ياسين الذي أشار بعد اللقاء، الى أن "النقاش مع مفتي الجمهورية دار حول العديد من الأمور والمواضيع على مستوى الوطن مثل موضوع رئاسة الجمهورية، والأمور الدائرة في غزة والحرب الهمجية الدائرة هناك، وكذلك الحرب في الجنوب اللبناني، وأيضاً أمور تهم المواطن اللبناني، مثل الوضع المالي الحاصل، وكيف أننا نقارب الأمر الشائكة للوصول الى حل".