الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دريان استقبل وزير الصحة والنائب ياسين

أخبار لبنان
2024-07-04 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دريان استقبل وزير الصحة والنائب ياسين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دريان استقبل وزير الصحة والنائب ياسين

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بعد  لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أنه أبلغ دريان بالخطوات التي تقوم بها وزارة الصحة بموضوع الدواء وخصوصا بعد المناقصة الأخيرة، قائلا: "إن شاء الله الأدوية التي ستأتي في المناقصة والتي آمل أنها ستكون سداً لحاجة الغالبية العظمى لمرضى الأمراض السرطانية والمستعصية. أيضاً كان لنا جولة أفق على موضوع المستشفيات والاستشفاء وشكاوى المواطنين التي يعانون منها على أبواب المستشفيات. الجميع يعلم أننا في وزارة الصحة من الشهر الرابع هذا العام، رفعنا تعرفات التغطية الصحية للوزارة، تقريباً عادت للـ80% مثلما كانت قبل الأزمة، كذلك السقوف المالية للمستشفيات رفعت، ما يجعلنا ان شاء الله نستطيع التغطية بشكل جيد. للأسف بعض المستشفيات لا تلتزم بهذه الأمور لأنه لا يوجد لديها ثقة بأن الأموال ستصل على الوقت. وبعض المستشفيات أخذنا إجراءات بحقها، ونحن نأمل أنه قريباً ستبدأ الأموال تُدفَع لحساباتهم، كذلك هذا سيكون له انعكاس جيد على موضوع التغطية الاستشفائية".

أضاف: "لبنان يمر بأزمات عدة  ولكن ان شاء الله تدريجيا نستطيع التخلص منها. كما ان دريان كان يريد الاطمئنان الى موضوع الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة في حال لا سمح الله حصل حرب أو توسع العدوان الإسرائيلي في الجنوب، وكان جوابنا أنه بالطبع وزارة الصحة قامت بإجراءات عدة استعدادية، ولكن طبعاً يهمنا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار".
 
ياسين ياسين

واستقبل مفتي الجمهورية النائب ياسين ياسين الذي أشار بعد اللقاء، الى أن "النقاش مع مفتي الجمهورية دار حول العديد من الأمور والمواضيع على مستوى الوطن مثل موضوع رئاسة الجمهورية، والأمور الدائرة في غزة والحرب الهمجية الدائرة هناك، وكذلك الحرب في الجنوب اللبناني، وأيضاً أمور تهم المواطن اللبناني، مثل الوضع المالي الحاصل، وكيف أننا نقارب الأمر الشائكة للوصول الى حل".

أخبار لبنان

فراس الأبيض

دريان

المستشفيات

ياسين ياسين

LBCI التالي
صفي الدين: سنستهدف مواقع جديدة في إسرائيل
3 محاضر ضبط جنوباً بحق صاحب مستودع وصاحبي مولدين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-03

لقاء هوكستين-لودريان في باريس: الاتفاق على مواصلة التنسيق لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
2024-07-03

الأنظار تتجه إلى اللقاء الذي سيعقد بين هوكشتاين ولودريان... وهذا ما قاله مصدر مطلع لـ"الأنباء" الكويتية

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-29

الابيض خلال جولة على عدد من القطاعات الصحية في الجنوب: سلفة سيقرها مجلس الوزراء للعاملين في المستشفيات الحكومية

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-28

بخاري: السعودية حريصة على لبنان... ودريان نوّه بدور اللجنة الخماسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:56

سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا

LBCI
أمن وقضاء
10:52

حاجز محبة لقوى الأمن في برج الغزال لنشر الوعي على اعتمار سائقي الدراجات النارية خوذًا بمواصفات عالمية

LBCI
أخبار لبنان
09:52

استئناف امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في الكونسرفتوار الوطني

LBCI
أخبار لبنان
09:21

مركز الملك سلمان واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري شمالا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-08

شعارات نسوية وطلاء أحمر على لوحة "أصل العالم" وسرقة عمل من مركز بومبيدو... وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2024-05-20

سارة أبي كنعان "أحلى عروس".. صور جديدة بالأبيض واحتفالات عائليّة

LBCI
فنّ
2024-07-02

بعد عودته من أداء فريضة الحج... حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية وهذا وضعه الحالي

LBCI
منوعات
2024-05-25

مدينة في هذا البلد تدعو الناس للزواج على شاطئها... "من دون أي ملابس"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:52

لجنة الشؤون الخارجية تزور اليونيفيل ...كانديس : هذه الزيارة هي جزء من دعم القرار 1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

تحضيرات احتفالية تطويب البطريرك اسطفان الدويهي على قدم وساق ومبادرات جديدة لإحياء ذكراه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

اطلاق مسابقة ريادة الأعمال للنساء في مجال السياحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

اكتمال عقد الدور ربع النهائي من اليورو ومشوار لبنان ينطلق في الملحق المؤهل لأولمبياد باريس في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

اليسار الفرنسيّ يد واحدة... إليكم أحزابه

LBCI
أخبار دولية
13:44

تركيا وسوريا... توتر شعبي وتقارب رسمي!

LBCI
أخبار دولية
13:32

الوضع الإقتصادي يحسم خيارات البريطانيين في الإنتخابات

LBCI
أخبار دولية
13:28

مناظرة حامية... ويوم على الإنتخابات الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بعد أبو طالب... إسرائيل تغتال قائد وحدة عزيز في حزب الله أبو نعمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
16:00

بعد إعلانها الخبر الكبير... نجوى كرم تُشارك متابعيها تفاصيل فستان زفافها (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:56

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلًا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول

LBCI
منوعات
16:58

أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!

LBCI
آخر الأخبار
12:29

الجزيرة عن إسرائيل هيوم: نتنياهو أعطى موافقته للمؤسسة الأمنية والجيش قبل أيام لإغتيال مسؤول كبير في حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
15:47

الجميّل: لو كان هدف الحزب تحرير فلسطين لدخل مع حماس في 7 تشرين الأول وباسيل آخر من يحق له التنظير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بعد أبو طالب... إسرائيل تغتال قائد وحدة عزيز في حزب الله أبو نعمة

LBCI
خبر عاجل
04:19

التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

LBCI
منوعات
08:27

بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More