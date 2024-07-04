صفي الدين: سنستهدف مواقع جديدة في إسرائيل

هدّد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هشام صفي الدين بمهاجمة مواقع جديدة داخل إسرائيل في إطار رد الحزب على اغتيال إسرائيل لأحد أكبر قادته محمد نعمة ناصر.



وقال صفي الدين في خلال تأبين القائد أبو نعمة: "سلسلة الردود لا تزال متتالية إلى ساعتنا هذه وستبقى هذه السلسلة التي تستهدف مواقع جديدة لم يكن يتخيل العدو أنها ستصاب".