السفير القطري يزور استديوهات الـLBCI (صور)

زار سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني استديوهات الـLBCI وذلك بهدف التّعرف على عملها وأنشطتها المختلفة.



وقد لقي السفير القطري ترحيباً حاراً من قبل رئيس مجلس الإدارة الشيخ بيار الضاهر وفريق العمل في المحطة.