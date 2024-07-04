السفير القطري يزور استديوهات الـLBCI (صور)

قام سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية بزيارة استديوهات LBCI وذلك بهدف التّعرف على عملها وأنشطتها المختلفة
وقد لقي سعادته ترحيباً حاراً من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد بيار الضاهر وفريق العمل في المحطة pic.twitter.com/nrtlUSURKO
— سفارة دولة قطر - بيروت (@QatarEmb_Beirut) July 4, 2024
قام سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية بزيارة استديوهات LBCI وذلك بهدف التّعرف على عملها وأنشطتها المختلفة
وقد لقي سعادته ترحيباً حاراً من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد بيار الضاهر وفريق العمل في المحطة pic.twitter.com/nrtlUSURKO