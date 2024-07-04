بو صعب حمل بلاسخارت رسالة الى الأمم المتحدة لايجاد حل سريع لقضية النازحين السوريين

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت في زيارة أولى لها بعد استلام مهامها في لبنان.



وقد تم التطرق الى ملف النازحين السوريين، اذ حمّل بو صعب المنسقة الخاصة رسالة الى الأمم المتحدة لايجاد حل سريع وجدي في قضية النازحين السوريين "حيث لا يجب اطلاق عليهم بعد اليوم صفة النازحين بل أصبح من الأفضل اطلاق عليهم صفة مهاجرين غير شرعيين".



كذلك تم التطرق الى الوضع في الجنوب اللبناني، حيث شرحت هينس-بلاسخارت أنها زارت الجنوب اللبناني وستكون لديها زيارة الى اسرائيل قريباً حيث ستطلع على الاوضاع من الجهة الثانية.



بدوره، شرح بو صعب للمنسقة الخاصة أن الحرب لن تكون من مصلحة أي طرف مع العلم أنها ستكون حرباً مؤلمة وخسارة كبيرة على لبنان وأن لبنان لا يريد هذه الحرب بل يريد لها أن تنتهي، مؤكداً أن "على الاسرائيلي أن يعلم ايضاً ان هذه الحرب لن تكون نزهة ولن تأتي بأي نتيجة ايجابية له كما لن تعيد النازحين الى مستوطناتهم في الشمال بل ستؤدي الى توسعة الهجرة على الأراضي الاسرائيلية كافة اضافةً الى الكلفة الاقتصادية الكبيرة كون هذه الحرب لن تكون فترتها قصيرة وحكماً لن تسفر الى تحقيق أي إنجاز من قبلهم، علماً أنه في نهاية المطاف سوف يأتي الحل عن طريق مفاوضات دبلوماسية غير مباشرة بعد حرب مؤلمة ودموية وقتل، فمن الأفضل لها أن تتحاشى هذه الحرب ونذهب مباشرةً الى الحل الدبلوماسي". أشار الى أن ما يطرحه الوسيط الاميركي آموس هوكستين سيكون مفتاحاً لهذا الحل عندما يقرر الاسرائيلي انهاء الحرب الدموية التي يشنّها على غزة.