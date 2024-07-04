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لجنة الدفاع استمعت الى وجهة نظر قائد الجيش بشأن مرشحي المدرسة الحربية... الصمد: قررنا متابعة الملف

أخبار لبنان
2024-07-04 | 09:02
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لجنة الدفاع استمعت الى وجهة نظر قائد الجيش بشأن مرشحي المدرسة الحربية... الصمد: قررنا متابعة الملف
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لجنة الدفاع استمعت الى وجهة نظر قائد الجيش بشأن مرشحي المدرسة الحربية... الصمد: قررنا متابعة الملف

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور النواب الاعضاء وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
 
وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة :"اجتمعت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات مع قائد الجيش واستمعت الى وجهة نظره في ما يخص مرشحي تلامذة المدرسة الحربية. وفي نهاية الاجتماع قررنا في اللجنة متابعة الملف حرصا على المؤسسة العسكرية، لا سيما في هذه الظروف الحرجة من حرب محدودة حتى الآن ولما لهذه المؤسسة من دور وطني على المستويات كافة".

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جوزاف عون

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