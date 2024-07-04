مركز الملك سلمان واصل تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري شمالا

واصل مركز "الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، تنفيذ مشروع مخبز "الأمل الخيري" في مرحلته الرابعة في شمال لبنان، حيث قام بتوزيع 62500 ربطة خبز يوميا على العائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في شمال لبنان.



ويهدف المشروع إلى توفير المساعدة الغذائية الأساسية لـ12500 عائلة محتاجة.