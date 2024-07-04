استئناف امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في الكونسرفتوار الوطني

أصدرت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس مذكرة تقضي باستئناف إجراء امتحانات نهاية العام الدراسي 2023- 2024 لطلاب الكونسرفتوار، لكافة اختصاصات الآلات والغناء والمواد الثانوية الإلزامية في قسمَي الموسيقى الشرقية والغربية، بدءاً من نهار الجمعة 5 تموز ولغاية نهار الأربعاء 31 تموز ضمناً، في المركز الرئيسي في بيروت.



وستقام امتحانات الـpiano ensemble وامتحانات السنة المنهجية الرابعة وما فوق لفروع الشمال، لمناسبة إعلان "طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤"، واستثنائياً لهذا العام الدراسي، حصرياً في فرع طرابلس، وذلك متابعةً لحدث "طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤"، التي يواكبها الكونسرفتوار تمهيداً لمشاريع ثقافية موسيقية خاصة بالمناسبة يتم التحضير لها.