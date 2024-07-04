"مشروع وطن الإنسان": المطلوب رفع الخطر الواقع على المواطن المنتسب إلى الضمان

حذر "مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه التنفيذي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، من "توسع الحرب على لبنان"، لافتًا إلى أنه "يخشى من تصعيد محتمل يسبق الزيارة المرتقبة في 24 الحالي لرئيس حكومة إسرائيل إلى الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "التنبه للنوايا الإسرائيلية ضرورة قصوى، خصوصًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يبحث عن ذرائع تظهره كضحية ما يكسبه عطفًا معنويًا ودعمًا ماديًا".



وتناول "ما صدر عن إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي"، معتبرًا أنه "تطور إيجابي لناحية تغطية تبلغ 90% لتكلفة الاستشفاء في حالات محددة"، لافتًا إلى أنه "يواصل مع أصحاب العلاقة في المؤسسات الطبية، ليتبين أن مشاركة الضمان، وفق هذه المؤسسات، لن تتخطى 30% من الكلفة الفعلية وألا توافق بين الضمان وإدارات المستشفيات"، وقال: "يبقى المطلوب رفع الخطر الواقع على المواطن المنتسب إلى الضمان الذي يتأثر سلبًا من الخلاف الحاصل بين الضمان الاجتماعي والمستشفيات، وإيجاد حل سريع للمرضى الذين يعانون على أبواب المشافي".



ولفت "مشروع وطن الإنسان" إلى أنه "يتلمس من النتائج الأولية للانتخابات التي تحصل في دول غربية كبيرة إشارات واضحة لتغيير كبير في أمزجة الكتل الشعبية، ما يدل على أننا على أبواب متغيرات كبيرة ستنسحب حكما على أولويات هذه الدول من حيث قوانين الهجرة وسلم الضرائب والسياسات العسكرية والأمنية والخارجية".



ورأى أنه "علينا كلبنانيين منتشرين ومقيمين أن نعي هذه المتغيرات والعمل دائمًا من أجل تغليب مصلحة وطننا ومستقبله".