لقاء بين نصرالله ووفد قيادي من حماس وعرض لآخر مستجدات المفاوضات

إستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة، حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.



كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان.



كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏