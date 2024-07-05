الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لقاء بين نصرالله ووفد قيادي من حماس وعرض لآخر مستجدات المفاوضات

أخبار لبنان
2024-07-05 | 02:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لقاء بين نصرالله ووفد قيادي من حماس وعرض لآخر مستجدات المفاوضات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
لقاء بين نصرالله ووفد قيادي من حماس وعرض لآخر مستجدات المفاوضات

إستقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وفداً قيادياً من حركة حماس برئاسة ‏خليل الحيّة، حيث جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموماً وغزة خصوصاً ‏وأوضاع جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق.

كما جرى التباحُث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان.

 كما جرى تأكيد الطرفين على مواصلة التنسيق الميداني والسياسي وعلى كل صعيد بما يُحقّق الأهداف ‏المنشودة.‏

أخبار لبنان

آخر الأخبار

نصرالله

قيادي

مستجدات

المفاوضات

LBCI التالي
شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-06-28

تشديد على التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد لغزة خلال لقاء جمع نصرالله بطقوش

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-24

القيادي في حماس خليل الحية لـ"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي فقد الثقة في نفسه بعد إخفاقه في تقدير الموقف

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-24

القيادي في حماس خليل الحية لـ"الجزيرة": نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب للتغطية على فشله خلال 9 أشهر

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-24

القيادي في حماس خليل الحية لـ"الجزيرة": توسيع الحرب لتشمل لبنان قد ينهي دولة الاحتلال والمشروع الصهيوني بالكامل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:07

تضييق مسلك أوتوستراد الزلقا - جلّ الدّيب يومي السبت والأحد

LBCI
أخبار لبنان
06:24

الحلبي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الامتحانات الرسمية: عملية التصحيح إبتداءً من الثلاثاء المقبل

LBCI
أخبار لبنان
05:02

كركي: 60 مليار ل.ل إضافيّة للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى عن شهر تمّوز

LBCI
أخبار لبنان
04:44

جلسة للحكومة قريبا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-20

الفرنسي دو كاستيلباجاك يصمم الملابس الليتورجية لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام

LBCI
آخر الأخبار
06:54

مريضة بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى اوتيل ديو. للتبرع: 03343503

LBCI
منوعات
2024-07-03

لم يخبر الأطباء والديها بخطورة حالتها الصحية... مصير مؤلم بانتظار ابنة الـ3 سنوات!

LBCI
فنّ
04:09

"أنا محرومة من ولادي... عم تفهمي شو يعني؟": نادين الراسي تنقذ طفلا من العنف المنزلي! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
16:18

للمرة الأولى في تاريخه... تأهل منتخب لبنان إلى نصف نهائي التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس

LBCI
رياضة
13:57

رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest

LBCI
رياضة
13:50

التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:56

سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا

LBCI
منوعات
08:27

بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:53

لبنان يحقق فوزه الاول ضمن التصفيات المؤهلة الى اولمبياد باريس بتخطيه نظيره الانغولي بنتيجة 70-74

LBCI
رياضة
12:26

لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة

LBCI
أخبار دولية
16:50

رئيسة المكسيك المنتخبة تختار حرفوش وزيرًا للأمن

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...

LBCI
صحف اليوم
00:45

القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)

LBCI
أمن وقضاء
02:27

شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More