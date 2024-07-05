جلسة للحكومة قريبا

كركي: 60 مليار ل.ل إضافيّة للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى عن شهر تمّوز

كركي: 60 مليار ل.ل إضافيّة للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى عن شهر تمّوز

تجدد: الفريق المعطل يتحمل مسؤولية ما قد يحصل من كوارث