كركي: 60 مليار ل.ل إضافيّة للمستشفيات كبدل علاج غسيل الكلى عن شهر تمّوز

أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي توجيهاته الى الدوائر المالية المختصّة لتحويل مبلغ 60 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح إجمالي المبلغ المدفوع منذ مطلع العام 581 مليار ل.ل. منذ مطلع العام.



وطلب كركي إلى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين.



واشار بيان كركي الى أن "هذا الإجراء الدّوري الذي خُصّ فيه مرضى غسيل الكلى من أجل ضمان استمرارية استفادتهم بنسبة 100% من التغطية الصحيّة سوف ينسحب على المسلك الجديد الذي اعتمدته إدارة الصندوق في ما خصّ الإستشفاء والمتعلّق بالأعمال الجراحية المقطوعة".



وفي هذا الإطار ، دعا المدير العام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إلى الإسراع بتقديم معاملاتها إلى مراكز الصندوق كي يصار إلى معالجتها بشكل فوريّ ودفع المبالغ الناتجة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بشكل دوري وشهريّ.