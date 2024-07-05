فيديو جديد ينشره حزب الله: أكثر من 200 صاروخ باتجاه اسرائيل

السفير الإيراني في لبنان للـLBCI: من الصعب توقع الفائز في الانتخابات الايرانية

السفير الإيراني في لبنان للـLBCI: من الصعب توقع الفائز في الانتخابات الايرانية

الحلبي في مؤتمر صحافي بعد انتهاء الامتحانات الرسمية: عملية التصحيح إبتداءً من الثلاثاء المقبل