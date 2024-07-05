السفير الإيراني في لبنان للـLBCI: من الصعب توقع الفائز في الانتخابات الايرانية

في السفارة الايرانية في بيروت، توجه الايرانيون للاقتراع ومن بينهم السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني.وفي السياق، أكّد أماني في حديث للـLBCI أنه من الصعب توقع الفائز في هذه الانتخابات.