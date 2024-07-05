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تعاون بين جامعة الروح القدس وعائلة سيمون أسمر لحفظ أرشيفه
أخبار لبنان
2024-07-05 | 07:20
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تعاون بين جامعة الروح القدس وعائلة سيمون أسمر لحفظ أرشيفه
في إطار المحافظة على إرث شخصيات لبنانية كانت لها دور بارز وفعال في تاريخ الحياة الفنية اللبنانية، تم توقيع إتفاقية تعاون بين مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك، وعائلة المرحوم سيمون أسمر، ممثلة بزوجته ندى كريدي وأولاده وسيم وكريم وبشير.
تهدف الإتفاقية إلى المحافظة على أعماله الفنية ولتكون بمتناول الباحثين والطلاب في أبحاثهم ودراساتهم.
تجدر الإشارة إلى أن الراحل أحد أشهر معدّي ومخرجي البرامج الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات. وقد نال أكثر من عشرين جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، وعرف بصانع النجوم والمخرج صاحب الأفكار المتجدّدة.
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