وزير الثقافة من طرابلس: علينا كمسلمين ومسيحيين حفظ موروثنا الفني المقدس

اعتبر وزير الثقافة محمّد وسام المرتضى خلال كلمة له ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية ان "الأيقونة هي أكبَرُ علامةِ مقاومة. تخيلوا كيف انَّ صورةً مكرَّسَةً تقاوم جيشًا جرارًا، تخيلوا كيف أنَّ ركعةً وسجدةً هما أقوى من المسيّرة والطائرة الحربية ونحن مدعوون مسلمون ومسيحيون في الجنوب الأبيّ وفي فلسطين المحتلة للحفاظ على موروثنا الفني المقدس وعلى لقائنا الرسولي والرسالي حتى انتصار الكلمة على اللكمة وغلبةِ الحق على اعداء الانسانية."



وقال "ما أجملَ اللقاءَ الذي يجمعُ اليوم لجنةَ الفنون ومركزَ العزم الثقافي والذي يزيدُنا فنًا وعزمًا لمواصلة قدسية اللقاء الحضاري والثقافي من طرابلس الذي ترتدي اليوم وكل يوم حلة العيش معًا الذي هو أقوى أيقونة وطنية على الإطلاق فإلى مزيد من اللقاءات المباركة لمجد طرابلس ولبنان."