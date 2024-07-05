الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير البيئة من الـ"الكتلة الوطنية": الجيش الإسرائيلي أحرق 1250 هكتاراً

أخبار لبنان
2024-07-05 | 08:41
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير البيئة من الـ&quot;الكتلة الوطنية&quot;: الجيش الإسرائيلي أحرق 1250 هكتاراً
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
7min
وزير البيئة من الـ"الكتلة الوطنية": الجيش الإسرائيلي أحرق 1250 هكتاراً

لبّى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين دعوة "الكتلة الوطنية" إلى حلقة حوارية ضمن سلسلة "جلسة مع الكتلة" تناولت كيفية تعامل الحكومة مع التحديات البيئية من الفوسفور الإسرائيلي إلى النفايات والسدود والغابات. وقد حضر الحلقة الحوارية التي انعقدت في مقر الكتلة في الجميزة أمين عام "الكتلة الوطنية" ميشال حلو والنائب ميشال الدويهي والأمين العام السابق للكتلة بيار عيسى وخبراء وصحافيون متخصصون في المجال البيئي.

ولفت الأمين العام للكتلة ميشال حلو إلى "أن النقاش الذي يدور بمعظمه عن الحرب يجب ألا ينسينا الموضوع البيئي خصوصًا أن لهذه الحرب تداعيات بيئية سلبية"، مشددًا "على أهمية البيئة في رؤية "الكتلة الوطنيّة" وبرنامجها"، ومحذرًا "من حالة "الانتحار البيئي" التي يعيشها لبنان ككل من إدارة النفايات والتلوث لاسيما الناتج من المولدات ومسألة المقالع والكسارات".

بدوره، أشار وزير البيئة الى "أن الإسرائيلي يمارس سياسة الأرض المحروقة ليكون له نوع من سيطرة نارية على المناطق الحدودية إذ أحرق ما يزيد على 1250 هكتارًا وفق التقديرات الأخيرة"، موضحًا "لنفهم معنى هذا الرقم فهو يوازي أكثر بمرتين كل المساحات التي احترقت خلال عامي 2022 و2023 معًا". 

ولفت إلى "أن الاحتلال الإسرائيلي كان يرفض الاعتراف باستعمال الفوسفور، فتم توثيقه بموجب 3 مصادر، الأول عبر صور الأقمار الاصطناعية التي نحصل عليها بواسطة "المجلس الوطني للبحوث العلمية" وجماعات أخرى؛ والتوثيق الثاني هو عبر العيّنات التي استخرجناها من 4 مواقع في فترة الهدنة القصيرة التي حصلت بعد 3 أشهر من الاعتداءات، والفحوصات بيّنت أنه في اثنين من العينات نسبة استخدام الفوسفور عالية جدًا؛ والتوثيق الثالث هو عبر المنظمات الحقوقية كـ"آمنستي" و"هيومن رايتس" التي تأخذ معلوماتها من الـ"يونيفيل" ومؤسسات أخرى". وقال: "لقد وثّقنا كل ذلك وتم إرساله ضمن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي"، شارحاً بالتفصيل "آثار الفوسفور كمواد خطرة وإنشاء لجنة تقنية في وزارة الزراعة لمتابعة هذه المشكلة ومعالجتها".

ولجهة خطة الطوارئ، قال ياسين: "إن التخطيط المسبق لكارثة معينة سمح باكتشاف نقاط الضعف لدينا ولذلك استعنا بالمنظمات الدولية التي تعمل معنا على أزمتين سابقتين هما النازحون السوريون وتفجير المرفأ. وأمام طول فترة الأزمة، وضعنا على الأقل نظام عمل بالتعاون مع الهيئات الدولية والمحلية لتأمين الحد الأدنى من حاجات الناس التي تهجرت، من مساعدات نقدية وغذائية وصحية وتربوية".

وفي ما خص سد مرج بسري، قال: "يوم نوقش موضوع سد بسري في مجلس الوزراء أوائل عهد الحكومة، كان هناك تحفظ واضح مني كوزير بيئة انطلاقًا من وجوب استنفاد كل الحلول المتاحة قبل الوصول إلى موضوع السد، إنْ لناحية الدراسات الجيولوجية الخاصة به، أو لكون هذه المشاريع مكلفة جدًا وتبين عدم نجاحها. أما البدائل فهي بدايةً بالإدارة الرشيدة للمياه المتوفرة لجهة ألا تكون المياه ملوثة وشبكة التوزيع غير صالحة"، متحدثاً "عن مسألة "البرك الجبلية" التي تكون صغيرة الحجم وتأثيراتها البيئية قليلة ومفيدة جدًا في توزيع المياه والري وهي متوافرة وكلفتها متدنية جداً".

وأضاف: "إن موضوع بسري حاليًا هو خارج أي مفاوضات تمويلية مع البنك الدولي أو غيره. ونحن ليست لدينا قدرة استيعاب تمويل في الإدارة اللبنانية حاليًا بعشرات ملايين الدولارات إذ هناك نقص هائل بالموظفين وحاجة لتطوير كبير في الإدارة وتخفيف البيروقراطية تحت ضوابط الرقابة والمحاسبة".

وعن أزمة النفايات، شدد على "أن السبب الأساسي لمشكلة هذا القطاع هو إداري وحوكمة كون إدارته مشتتة بين مجلس الإنماء والإعمار الذي يدير المشاريع الكبرى، واتحادات البلديات، ووزارة التنمية الإدارية التي لسبب ما كانت تدير 17 معملَ فرزٍ في المناطق، ووزارة البيئة التي أعطاها القانون صلاحية من دون أدوات العمل حيث تتابع الأمور من بعيد"، لكنه قال "القانون الخاص بالقطاع جيد كونه يزيل هذا التشتت عبر إنشاء هيئة ناظمة له بإمكانها حتى تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. ويضاف إلى ذلك أن القانون نص على وضع استراتيجية وطنية للقطاع وستصدر قريبًا تحدد كل ما سبق ومن ضمنها موضوع أساسي جدًا هو اللامركزية عبر خطط محلية تتولاها اتحادات البلديات، وقسّمنا المناطق إلى 17 منطقة على هذا الصعيد. 

واضاف: "ولكن ما زال ينقصنا مسألتين نعمل عليهما هما نظام المعلومات عن كمّية النفايات والتمكين، أي تمكين البلديات عبر رسم النفايات ورسم الخدمة. يضاف إلى ذلك مسألة الفرز من المصدر التي تحصل عبر مبادرات فردية نقوم بدعمها. والشق الثالث هو إعادة إحياء المنشآت والمطامر والتي تبين أنها تكفي لتغطية كل إنتاج النفايات في لبنان باستثناء بعض المناطق وفق التوزيع الجغرافي، وهي حاليًا متوقفة عن العمل لأنه لم يتم الاستثمار في إدارة هذه المنشآت، وما ينقص إدارة حوكمة ومعلومات وتمويل وشفافية في العمل".

وفي شأن إقفال مطمر الكوستابرافا، لفت إلى "أن هناك فرصة حتى عام 2026 ونحن نعمل على الحوكمة والفرز، ولاحقًا إعادة إحياء المنشآت والمطامر في أماكن أخرى، وحاليًا تتم مناقشة كل هذه المواضيع". 

وعن المقالع والكسارات، أكد ياسين "أن عددها 1237 ومعظمها متوقف عن العمل أو أنه يعمل بطريقة غير شرعية وهناك محاضر بحقها، فالمسألة هنا مرتبطة بإنفاذ القانون على الأرض وهو يحصل عبر النيابات العامة وقوى الأمن"، لافتاً إلى "أنه اتخذ طريقًا آخر لمعالجة هذا الموضوع، يرتبط بمستحقات الخزينة من هذا القطاع والتي وصلت إلى نحو 3.7 مليار دولار. وقد عملت وزارة البيئة مع المنظمات والمتطوعين والجامعة اليسوعية لجمع كل الداتا بشأنها، وتم الكشف عن المستحقات المتعلقة بكل موقع من الـ1237 لجهة 3 بنود هي الرسوم المالية (وتحتسب مع وزارة المالية)، والضرر البيئي، وإعادة تأهيل الموقع (وهي بقيمتها الفعلية الحقيقية)، وستصدر قريبًا أوامر تحصيل فيها، وبالتالي لن يعود هذا القطاع بعد اليوم سائبًا". 

أما في شأن شركات الترابة، فأوضح "أن هناك ضوابط بيئية متشددة جدًا في 3 مسائل، وهي: أولأ طريقة الحفر في الأماكن القائمة حاليًا من دون أي تمدد للمقالع إلى أماكن أخرى، وثانيًا إعادة التأهيل عبر العودة إلى المرسوم الخاص بذلك، وثالثًا وقف الانبعاثات وفق القيم الحدّية لها ووجوب تركيب فلاتر جديدة ذات كلفة كبيرة"، موضحاً "أن هذا القطاع بحاجة لقانون ينظمه يلغي أي استثناءات وثغرات ومناطق رمادية فيه، وينظم التنافسية في القطاع".

ورأى ياسين "أن الأمور صعبة ومعقدة خصوصًا في الظرف السياسي والإداري الذي يمرّ فيه البلد"، وشدد "على أهمية تحقيق نتائج بشكل تراكمي، وعلى أن العمل الحكومي هو عمل مستمر والأهم تظهير طريقة العمل والتعاطي في الشأن العام". وقال: "نحن في الظرف السياسي الحالي وبتشخيص واقعي للوضع الذي نمرّ فيه، نعيش أصعب الظروف التي يمر بها البلد ولذلك علينا تحمل مسؤولية إدارة ملفاتنا. وعلى الصعيد الشخصي الفترة التي أمضيتها في الوزارة متعبة ولم نكن نتوقع أن نبقى طيلة هذه الفترة وفي منتصف تشرين الأول المقبل ستصبح هذه الحكومة الأطول بتاريخ الجمهورية اللبنانية".
 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

البيئة

الـ"الكتلة

الوطنية":

الجيش

الإسرائيلي

هكتاراً

LBCI التالي
تدابير أمن وسير تزامنًا مع إحياء مراسم عاشوراء في النبطية
وزير الثقافة من طرابلس: علينا كمسلمين ومسيحيين حفظ موروثنا الفني المقدس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-06-24

القيادي في حماس خليل الحية لـ"الجزيرة": الجيش الإسرائيلي فقد الثقة في نفسه بعد إخفاقه في تقدير الموقف

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-21

وزير الخارجية الإسرائيلية: لن نسمح لـ"حزب الله" بالاستمرار في مهاجمتنا وسنتخذ قريبًا القرارات اللازمة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-16

الجيش الإسرائيلي يعلن "هدنة تكتيكية يومية" في جنوب قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-08

الجيش الإسرائيلي يعلن "تحرير" أربعة رهائن على قيد الحياة في قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

هجوم الرابع من تموز كان الأعنف... والعملية المحدودة لن تعلم إسرائيل كيف تنتهي

LBCI
أخبار لبنان
13:34

انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest

LBCI
أخبار لبنان
13:33

قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:30

ضمن مراسم زواج ابنه... أغنى رجل في آسيا يقيم حفل زفاف جماعي للفقراء

LBCI
فنّ
05:50

من بيروت إلى سان تروبيه... هيفاء وهبي محطّ أنظار الماركات العريقة والعالميّة (صور)

LBCI
عالم الطبخ
09:30

القرنبيط المشوي مع الثوم المهروس وغيرها من الوصفات اللذيذة مع الشيف فادي زغيب! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:46

يمين الوسط واليسار يتصديان لتقدم اليمين المتطرف في فرنسا

LBCI
أخبار دولية
13:44

الإرانيون ينتخبون للمرة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شبهات فساد وثبوت هدر في قن دجاج كلف ١٩ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

تفاؤل حذر يسيطر على أجواء المفاوضات المرتبطة بصفقة الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
13:34

انطلاق مهرجان Beirut Euro Fest

LBCI
أخبار لبنان
13:33

قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب

LBCI
رياضة
13:31

بعد فوز لبنان على انغولا بكرة السلة... هذا ما قاله رئيس الاتحاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان يخرج عمري سبيلمان من النفق المظلم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

هكذا هزم لبنان أنغولا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:27

شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...

LBCI
أخبار دولية
16:50

رئيسة المكسيك المنتخبة تختار حرفوش وزيرًا للأمن

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في أسعار المحروقات واستقرار في سعر الغاز...

LBCI
فنّ
04:09

"أنا محرومة من ولادي... عم تفهمي شو يعني؟": نادين الراسي تنقذ طفلا من العنف المنزلي! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:45

القضاء اللبناني يفتح تحقيقاً باختفاء 100 مليون دولار من مصرف لبنان (الانباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
10:57

لكل عشاق الرياضة لاقونا ع Train Station بمار مخايل اعتباراً من مسا اليوم ولغاية 14 تموز ضمن مهرجان Beirut Euro Fest حتى نتابع سوا كل هدف على شاشات عملاقة بجوّ من الحماس مع ضيوف مميزين ومسابقات وهدايا مميزة

LBCI
أخبار دولية
01:52

طائرة حربية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة عسكرية روسية

LBCI
أخبار دولية
11:51

الرئاسة السورية تنعى مستشارة الأسد الخاصة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More