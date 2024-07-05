مصدران لـ"رويترز": حزب الله رحب بموافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار

أعلن مصدران مطلعان أن حركة حماس أبلغت حليفها حزب الله بأنها وافقت على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأضافا أن الأمين العام للجماعة حسن نصر الله رحب بهذه الخطوة.



وقال أحد المصدرين، وهو قيادي في حزب الله، لرويترز إن الجماعة ستوقف إطلاق النار بمجرد سريان أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مكررا تصريحات سابقة للجماعة.

وأضاف: "إذا صار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة فحتما سيكون في لبنان وقف إطلاق نار من الساعة صفر نفسها".



