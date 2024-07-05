قاسم: احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع "سبوتنيك" الروسية أن احتمالات توسعة الحرب غير متوفرة في المدى القريب.



