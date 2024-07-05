مكتب الإعلام في الجامعة الأميركية: حريق في‮ ‬ساحة تجميع الخردة في‮ ‬حرم بيروت والأضرار مادية

اعلن مكتب التواصل والاعلام في الجامعة الأميركية في بيروت في بيان انه "حوالى‮‬ لساعة الثالثة والثلث من بعد ظهر اليوم،‮ ‬اندلع حريق في‮ ‬ساحة تجميع الخردة في‮ ‬حرم الجامعة الأميركية في‮ ‬بيروت‮. ‬وتعاون فريق الاستجابة للطوارىء مكتب الحماية والامن ودائرة صيانة الأملاك والمباني‮ ‬في الجامعة وبعض طلاب الجامعة وموظفيها مع فوج الإطفاء في‮ ‬بيروت والدفاع المدني‮ ‬اللبناني‮ ‬لإخماد الحريق‮."



وأشارت الجامعة إلى أنه "لحسن الحظ،‮ ‬لم‮ ‬يبلغ‮ ‬عن جرحى أو إصابات والأضرار المادية محدودة. و‬ما زالت التحقيقات مستمرة لتحديد السبب الأساسي‮ ‬للحريق."